Enorme belangstelling zorgt voor digitale wachtrij voor herdenkingsmunten met portret Charles

Brand en schoten bij Franse ambassade in Burkina Faso

Bij de Franse ambassade in het West-Afrikaanse Burkina Faso is brand uitgebroken. Ook wordt er geschoten rond de diplomatieke vestiging in de hoofdstad Ouagadougou. Ibrahim Traoré, de zelfverklaarde leider van het land, had gezegd dat de afgezette president Paul-Henri Damiba van daaruit een nieuwe staatsgreep zou organiseren.

1 oktober