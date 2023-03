Enorme bestelling KFC bezorgd bij hotel Chinese delegatie in Rusland

Een omstander legde vast hoe chauffeurs een grote bestelling van een KFC-achtige keten maandag voor de deur van het hotel afleverden. Sinds die dag was de president van China op bezoek in Moskou voor een driedaags staatsbezoek. Zijn delegatie zou in dat hotel verblijven.

In dit zogeheten Soluxe Hotel zit een restaurant waar Aziatisch voedsel met een westers tintje wordt bereid, maar dat viel blijkbaar niet in de smaak. Of de Chinezen daadwerkelijk Twisters (tortilla’s met twee knapperige kipstukken) en buckets kip hebben genuttigd, is onbekend. Van het bezoek weten we alleen dat de wereldleiders het over de oorlog in Oekraïne hebben gehad. Vladimir Poetin heeft Xi van tevoren een ‘dierbare vriend’ genoemd.



Lees door onder de tweet.