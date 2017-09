Enorme evacuatie na explosie in Oekraïens wapendepot

De brand brak gisteravond rond 22.00 uur lokale tijd uit in het depot waar onder meer artilleriegeschut en raketten waren opgeslagen. De Oekraïense premier Vladimir Groisman reisde meteen naar de streek waar de ramp plaatsvond en zei dat 'externe factoren' een rol speelden bij de brand . Minister van Defensie Stepan Poltorak wees volgens verschillende media naar pro-Russische separatisten als boosdoeners. Het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleerde in 2014 na een in Oekraïense ogen vijandelijke overname van de Krim door de Russen.



Het ontplofte munitiedepot was een van de grootste van het land en maakte deel uit van de basis in Kalinivka, ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kiev. In maart brak ook al een brand uit in een Oekraïens wapendepot bij de plaats Balaklija. Het Oekraïense leger meldde toen dat het depot was beschoten.