Enorme mysterieuze vervuilingsvlek ontdekt voor Zweedse kust

Ze ontdekte de lozing woensdag via satellietmonitoring. De onbekende stof verspreidde zich over een oppervlakte van 77 vierkante kilometer in zowel de Zweedse als de Finse wateren maar is nu niet meer te zien. ‘Het is duidelijk dat dit geen minerale olie is want die vertoont een glans op het oppervlak. Om welke stof het dan wel gaat, moet blijken uit laboratoriumanalyse van monsters die we namen. Dat zal naar verwachting niet eerder dan volgende week duidelijk zijn’, zegt de kustwacht in een verklaring op haar website.

,,Dat de stof niet zichtbaar meer is, betekent niet dat we het erbij kunnen laten’’, zegt onderzoekshoofd Jonatan Tholin in het bericht. ,,We zijn bezig met het in kaart brengen van de schepen die het gebied doorkruisten en waarvan de lading verband zou kunnen houden met de lozing. We hebben zowel bemanningen gesproken als andere actoren en werken aan de zaak. Alle lozingen betekenen stress voor de zee en het zeeleven.’’

Een luchtverkenning mislukte vandaag vanwege de weersomstandigheden. De Zweedse kustwacht en haar Finse collega's vergrootten hun aandacht in het gebied. Het vooronderzoek gaat verder. Tholin: ,,Er komen steeds meer nieuwe soorten brandstof die over zee worden vervoerd, bijvoorbeeld biobrandstof. Wanneer ze in contact komen met water vertonen ze een grote verscheidenheid aan gedragingen, wat het ingewikkelder maakt om snel vast te stellen om welke stof het gaat. Ook zal het moeilijker zijn te beoordelen of het mogelijk is lozingen te beperken of te bestrijden. Daarom is het belangrijk de omstandigheden in dit geval te achterhalen.’’

Het tegengaan van de lozing van andere stoffen dan minerale oliën is voor kustwachten volgens hem een serieuze uitdaging omdat ze vaak niet beschikken over de benodigde apparatuur en methoden. De emissies vormen ook een uitdaging voor de huidige wetgeving en de mogelijkheden om de rechter te laten toetsen of daarbij de regelgeving werd overtreden. ,,Het is duidelijk dat alle soorten lozingen gevolgen hebben voor het mariene milieu’’, aldus het onderzoekshoofd.

