Enorme winst voor farmaceuten vooral dankzij overheden: ‘Ze gingen schaamteloos voor de winst’

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Russisch radarvlieg­tuig verwoest op Belarussi­sche luchtmacht­ba­sis’

De Belarussische oppositie heeft een Russisch vliegtuig, dat was gestationeerd op een luchtmachtbasis nabij de Belarussische hoofdstad Minsk, tot ontploffing gebracht. De operatie werd gevierd als ‘de meest geslaagde sabotageactie’ sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In het Westen nemen de zorgen over eventuele wapenleveranties van China toe. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.