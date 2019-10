Erdogan niet blij met Nederlandse spotprenten

Oppenheimer moet in ieder geval ‘ontzettend smakelijk lachen’ om de blokkering. Hij mocht zelf bedenken of hij de tekening helemaal wil weghalen. Iets wat hij geen moment heeft overwogen. ,,Ik heb al gezegd dat ik geen eigen censuur ga toepassen, dat doe ik nog steeds niet.’’



Interessant is de blokkering volgens hem wel. ,,Het is heel interessant dat Facebook de wetgeving per land respecteert. In de Turkse wetgeving is het blijkbaar verboden om Erdogan als hond af te beelden. Maar er zijn waarschijnlijk ook landen waar – laat ik iets geks zeggen – je afbeeldingen van kinderporno mag plaatsen. Zou Facebook daar ook mee akkoord gaan? Ik denk het niet hé. Dan moet je het ook andersom toepassen. Aan de ene kant heeft Facebook heel strenge regels waar het om seksuele moraal gaat, die ze wereldwijd toepassen. Zo mag je geen foto van een tepel plaatsen, in welk land je ook zit. Want die foto wordt verwijderd. Maar op het moment dat je een tekening of foto plaatst die volgens de plaatselijke wetten – lees even plaatselijke dictators – niet kan, dan is Facebook plots heel regionaal in beleid. Ik vind dat ik een beetje de taak heb om te kijken waar de grenzen liggen en hoe daar op gereageerd wordt. Dat weten we dan weer.’’



Oppenheimer kreeg het al eerder aan de stok met de ‘lange arm van Turkije’ zoals hij het noemt, met een cartoon waarop te zien is hoe de Turkse president Erdogan seks heeft met het blauwe twittervogeltje. Boven de afbeelding staat: ‘Erdogan is not a goatfucker’. ,,Ze hebben wel een klein beetje bijgeleerd van de vorige keer. Dus ze halen deze cartoon niet weg, maar blokkeren hem wel, maar dan voor Turkije.’’



Voorlopig maakt hij even geen Erdogancartoons meer. ,,Brexit is even belangrijker. Maar als er aanleiding toe is, dan zal ik Erdogan uiteraard niet ontzien. Nu laat ik het even voor wat het is. We moeten hem ook niet belangrijker maken dan hij is’’, stelt Oppenheimer, die sarcastisch vervolgt: ,,Het is maar de belangrijkste dictator aan de grenzen van Europa, die de sluizen open kan zetten en miljoenen mensen op ons af kan sturen. Meer ook niet.’’