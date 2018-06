Erdogan zowel winnaar als verliezer bij Turkse verkiezingen

Nadat vier vijfde van de stemmen was geteld stond Erdogan een straatlengte voor op zijn belangrijkste rivaal, de sociaaldemocraat Muharrem Ince: 54 tegen 30 procent, zo meldde het staatspersbureu Anadolu.



Maar het platform van onafhankelijke waarnemers komt met heel andere cijfers. Erdogan zou volgens hen volgens de voorlopige uitslagen uitkomen op rond de 48 procent. De belangrijkste oppositiepartij CHP meldt dat Erdogan 46 procent heeft en Ince 40 procent.



De pro-Koerdische partij HDP komt over de hoge kiesdrempel van 10 procent en krijgt daardoor zeker 60 zetels in het parlement. Daarmee is de AK partij van president Erdogan haar absolute meerderheid kwijt.



De grote discrepantie tussen de cijfers van de staatsmedia en die van de oppositie en waarnemers leidt tot zorgen over de betrouwbaarheid van cijfers. Het persbureau Anadolu treedt vaak op als het verlengstuk van de regerende AKP. Een van de vreemdste uitslagen is die voor de ultranationalistische partij van de Grijze Wolven, de MHP. Die was uiteengevallen en scoorde in geen enkele peiling meer dan 5,5 procent. Onmogelijk dat de partij van de kiezers nu ineens het dubbele aantal stemmen krijgt, zo zeggen waarnemers.

Volledig scherm Het gezicht van Erdogan was de afgelopen tijd te zien op allerlei posters door heel Istanboel. © Photo News

Historisch

Vijf jaar meer van hetzelfde of herstel van vrijheden en rechtstaat? Dat was de keus waarvoor de Turkse kiezers vandaag stonden.



Het was voor president Recep Tayyip Erdogan, al ruim 15 jaar de populairste leider van Turkije, en historische dag. Zou de meerderheid van de kiezers hem steunen bij het verwezenlijken van zijn droom om president te worden met bijna absolute macht? De verenigde oppositie zag deze verkiezingen als de laatste kans ‘om te voorkomen dat Erdogan van Turkije een echte dictatuur maakt’, zoals oppositieleider Muharrem Ince zei.



Vorig jaar kon Erdogan zijn teleurstelling niet verbergen toen hij met de hakken over de sloot en met veel klachten over fraude het groene licht kreeg voor het invoeren van het door hem gewenste presidentieel stelsel. Iets meer dan 51 procent stemde toen voor een nieuwe regeringsvorm die hem als president vrijwel alle macht geeft en de controlerende rol van het parlement bijna volledig uitkleedt.

Quote Dit zijn speciale verkiezin­gen waarmee Turkije een democrati­sche revolutie doormaakt naar een presidenti­eel systeem met uitvoeren­de bevoegdhe­den Recep Tayyip Erdogan

Hoge opkomst

De opkomst bereikte een record van 87 procent. De motivatie om te gaan stemmen werd door alle waarnemers erg hoog genoemd. President Erdogan en zijn vrouw Emine brachten in Istanboel in een school hun stem uit. Erdogan zei ook een hoge opkomst te verwachten.



,,De opkomst ziet er goed uit”, zei hij na het verlaten van het stembureau. ,,Dit zijn speciale verkiezingen waarmee Turkije een democratische revolutie doormaakt naar een presidentieel systeem met uitvoerende bevoegdheden.''



Erdogan heeft het winnen van de verkiezingen van Istanboel, zijn geboorteplaats waar hij van 1994 tot 1998 burgemeester was, tot een prioriteit gemaakt.



Vorig jaar stemde de meerderheid van de kiezers in het referendum tegen hem bij de vraag of hij nog meer macht moest krijgen in een nieuw presidentieel systeem.

Incidenten

Volgens Erdogan waren er over het algemeen geen serieuze problemen met het stemmen in het land. En er zijn geen berichten van grootscheepse fraude.



In het oosten en zuidoosten van Turkije, waar vrijwel alle kiezers Koerden zijn, meldden de oppositiepartijen diverse incidenten.



In de stad Suruç, in de provincie Sanliurfa, dwong de politie een auto te stoppen door in de lucht te schieten. In de wagen zouden ze vier zakken met verzegelde stembiljetten hebben aangetroffen. Drie verdachten werden daarop gearresteerd.



De spanningen over de verkiezingen liepen ruim een week geleden in Suruç al uit de hand. Vier mensen werden met messen en pistolen gedood en acht liepen verwondingen op toen er een ruzie ontstond tussen leden van Erdogans AKP en plaatselijke winkeliers. Ook in de twee parlementsverkiezingen in 2015 was er sprake van gewelddadige incidenten in de provincie Sanliurfa, waar de regerende AKP en de pro-Koerdische HDP keihard naar de gunst van de kiezers dingen.



In de Koerdische provincie Van werden dorpsbewoners gedwongen om acht kilometer te lopen om hun stem uit te brengen in een naburig dorp. Vorige maand hebben autoriteiten een groot aantal stembussen verplaatst in 19 provincies, waardoor 140.000 kiezers zijn getroffen.



Verder zijn er op diverse plaatsen waarnemers van de linkse Democratische Partij van de Volkeren (HDP) en van de Republikeinse Volkspartij (CHP) geweerd uit stembureaus. Dat zou zijn gebeurd om bloedvergieten te voorkomen, zo meldden de krant Hürriyet en het persbureau Anadolu, die in handen zijn van Erdogans bondgenoten.

Absolute meerderheid