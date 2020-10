Erfenis van in de sneeuw overleden miljardair ontaardt in familieruzie

Al tweeënhalf jaar is er geen teken van leven geweest van de schatrijke Duitse detailhandelmagnaat Karl-Erivan Haub, die vermoedelijk in een gletsjerspleet is gevallen tijdens een intensieve training op de Klein Matterhorn. Zijn broers willen hem officieel dood laten verklaren, zijn vrouw en kinderen niet: een familie-oorlog over een miljardenerfenis houdt Duitsland in de ban.

Een beveiligingscamera van het gondelstation op de Klein Matterhorn in Zwitserland legde de laatste bewegende beelden vast van Karl-Erivan Haub, even na negenen op 7 april 2018. De atleet en ervaren alpinist was aan het trainen voor een intensieve toerskiwedstrijd van 53 kilometer georganiseerd door het Zwitserse leger, die tien dagen later zou plaatsvinden. De 58-jarige detailhandelaar - de baas van Tengelmann, een Duits familiebedrijf met 90.000 werknemers dat onder meer doe-het-zelfketen OBI en een kledingprijsvechter bezit - ademde sport. Extreme sport, als het even kon, want ‘zulke ervaringen blijven in onze herinnering’.

Haub is na dat moment niet meer gezien. Zijn familie schakelde die middag, toen hij niet op een afspraak verscheen, direct de politie in. Het vermoeden is dat hij is omgekomen bij een lawine of in een gletsjerspleet is gegleden. Met helikopters en speurhonden is getracht de man te vinden, reddingswerkers lieten zich afzakken in gletsjerspleten. Zonder resultaat. Zijn lichaam is nu, tweeënhalf jaar later, nog altijd niet gevonden.

Volledig scherm Karl-Erivan Haub (rechts) ontvangt de Duitse bondskanselier Angela Merkel in een van zijn supermarkten. © Reuters

Tijd dus om hem officieel dood te laten verklaren, vinden zijn jongere broers Christian en Georg. Als dat lukt, kan de erfenis worden verdeeld. Weduwe Katrin Haub ziet dat echter niet zitten, want er zou dan een rekening van minimaal 450 miljoen euro aan erfbelasting betaald moeten worden. Het lijkt voor de buitenstaander simpel, schrijft de Süddeutsche Zeitung deze week: ​​de weduwe en de twee broers, verenigd door het noodlot, delen de belasting in drie gelijke delen en financieren deze met krediet uit de reserves van het bedrijf. Maar Christian en Georg willen dat de weduwe en haar gezin de gehele aanslag voor hun rekening nemen.

Aandelenpakket

Christian werd na de verdwijning van zijn broer tot ceo van Tengelmann benoemd. Hij haalde Georg, die wordt gezien als het zwarte schaap van de familie, daarna de adviesraad binnen. De twee proberen de weduwe te bewegen om het aandelenpakket van hun broer aan hen te verkopen, dat eigenlijk voorbestemd was voor Karl-Erivans kinderen Viktoria en Erivan. Het gezin staat inmiddels open voor dat idee, maar nu wordt er dus geruzied over de prijs. Katrin Haub stelt dat het bedrijf een slordige zes miljard euro waard is, Christian komt uit op zo’n vier miljard. Als hij zijn schoonzus uitkoopt, zou hij volgens zijn berekening bijna 700 miljoen euro goedkoper uit zijn dan in haar berekening.

Achter de rug van Katrin om heeft Christian nu bij de rechtbank in Keulen gevraagd om zijn broer dood te laten verklaren. Volgens Christian kan hij niet anders, en wil hij zo het familiebedrijf beschermen.



Het kan wel eens een slepende zaak worden: juridisch gezien heeft weduwe Katrin tien jaar de tijd om de overlijdensakte te laten opmaken, tenzij het lichaam van haar man wordt gevonden. Zo kan ze het moment dat ze de erfbelasting moet gaan betalen uitstellen. ,,Het is heel vreemd”, reageert de weduwe in de Süddeutsche Zeitung, ,,dat iemand anders zo’n beslissing wil nemen voor ons gezin.”

