Ests bedrijf stuurt sauna’s naar Oekraïne zodat soldaten kunnen ontspannen

Het is een saunacomplex van drie vrachtwagens waarin soldaten kunnen stomen, baden en ontspannen. Tegelijkertijd kunnen ze hun kleren wassen en drogen. Dat is van groot belang om de motivatie en de gezondheid een boost te geven", aldus de baas van het saunabedrijf. Bovendien hoeven de Oekraïners niet bang te zijn dat ze tijdens hun 'me-time' worden aangevallen door de vijand, want de sauna's zullen naar verluidt goed gecamoufleerd worden.

Voorlopig kunnen enkel de vrijwillige soldaten van het Karpatische Sich-bataljon, in totaal zo’n 400 mensen, van het saunacomplex genieten. De vrijwilligers van de eenheid, die al sinds 2014 actief is in Oekraïne, mogen zich wekelijks in de watten laten leggen.

Afgelopen zaterdag werd het complex een laatste keer getest in de stad Tartu, in het oosten van Estland, voordat het naar Oekraïne werd gestuurd. Daar kwam het maandag aan. ,,Het zorgt bij iedereen aan de frontlinie voor een geweldige kerst”, zei het Estse parlementslid Juris Jurašš, die ook aanwezig was bij de presentatie van de apparatuur.

