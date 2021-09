Etnische spanningen in Montenegro: politie clasht met demonstranten

In Montenegro is de oproerpolitie vandaag geclasht met boze demonstranten rond de inauguratie van een nieuw hoofd van de Servische orthodoxe kerk. De demonstranten probeerden door hekken te breken in de oude hoofdstad Cetinje. Montenegro is vanavond in Eindhoven de tegenstander van het Nederlandse elftal.

In 2006 scheidde Montenegro zich af van Servië. Ongeveer dertig procent van de 620.000 bewoners van het land beschouwt zichzelf nog steeds als Servisch. De Servische orthodoxe kerk is nog steeds de dominante religieuze institutie in het land. Dat leidt tot veel verdeeldheid. ,,Dit is Montenegro, niet Servië!", riepen demonstranten in Cetinje volgens internationale persbureaus.

De demonstranten pleiten voor een ‘eigen’ Montenegrijnse kerk, los van de Servische. Vorige maand was er in Cetinje al een demonstratie om te voorkomen dat de inauguratie van de nieuwe bisschop Joanikije elders te laten plaatsvinden. Daar is geen gehoor aan gegeven. Ook de aartsbisschop van de Servische orthodoxe kerk komt dit weekend naar het kleine Balkanland.

Inzegening

Morgen moet de inzegening plaatsvinden. De vorige bisschop van Montenegro overleed als gevolg van het coronavirus. De regering van Montenegro heeft de demonstranten opgeroepen hun kalmte te bewaren. Tot vorig jaar had het land een pro-Westerse regering, maar sinds vorig jaar zitten er ook pro-Servische en pro-Russische partijen in het landsbestuur.

Montenegro is vanavond de tegenstander van het Nederlands voetbalelftal in het Philips Stadion in Eindhoven. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

