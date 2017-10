EU-baas over Catalaanse crisis: straks hebben we 95 EU-staten

Vrijdag verklaarde Catalonië zichzelf onafhankelijk waarop de Spaanse regering het Catalaans parlement ontbond. ‘Ik wil niet in een situatie belanden waarin de EU straks bestaat uit 95 staten’, aldus Juncker tegen de Franse televisie. Hij zei erbij dat het eigenlijk niet de taak is van de EU om zich te mengen in het debat in Spanje.



Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees parlement, was vrijdag in zijn reactie nog strenger voor de Catalaanse separatisten. ‘Niemand in de Europese Unie zal deze (onafhankelijkheids)verklaring erkennen’, zo schreef hij in een verklaring. Tajani noemt de beslissing van het Catalaanse parlement ‘een inbreuk op de rechtstaat, de Spaanse grondwet en het autonome statuut van Catalonië’.