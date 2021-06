EU beslist maandag over sancties tegen Belarus: ‘Hoe meer, hoe beter’

Update / video Lichaam van voortvluch­ti­ge militair Jürgen Conings gevonden, bevestigt minister van Defensie

19:06 Het lichaam van de vermiste militair Jürgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het Limburgse Nationale Park Hoge Kempen. De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft bevestigd dat het om het lichaam van Conings gaat. Ze liet ook weten dat haar gedachten uitgaan naar de familie van de militair. In de loop van de avond wordt meer informatie naar buiten gebracht.