EU-Commissie in de knel met voorkennis Selmayr

In een ruim twee uur durende parlementaire hoorzitting erkende vice-Commissievoorzitter Oettinger vanmiddag impliciet dat Selmayr in de Brusselse krant Le Soir correct is weergegeven. ,,Ik heb er niets aan toe te voegen”, zo antwoordde hij op een vraag van SP-Europarlementariër Dennis de Jong.



Op de zeer talrijke en indringende vragen die verder over dit onderwerp werden gesteld ging hij niet in, tot stijgende woede van een overgrote meerderheid van het Parlement. Dat besloot prompt een nieuwe schriftelijke vragenronde in te lassen. Het punt is brisant omdat Parlementsleden voorliegen ook in Brussel een doodzonde is. Oud-buitenlandminister Halbe Zijlstra weet hoe dat kan aflopen.



Over de uitlatingen van Selmayr is Le Soir ondubbelzinnig. ,,Juncker zei me vóór Kerst dat ik ervoor moest gaan, dat ik moest nadenken”, zo citeert de krant de topambtenaar. En ook: ,,Ik wist tijdens de voorzitterschapsreis naar Sofia dat dit (de voortijdige maar inmiddels definitieve pensionering van de vorige SG, Alexander Italianer – red.) eraan kwam.”



De voorzitterschapsreis naar Sofia was op 11 en 12 januari. Selmayr wist dus een maand voordat Italianer zijn ontslagbrief ging schrijven dat hij dit zou gaan doen, en werd twee maanden voordien gepusht om zijn plaats in te nemen.