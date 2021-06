EU en VS beëindigen handelsoorlog: ‘Stappen’ naar oplossing luchtvaartconflict, straftarieven opgeschort

EU-Handelscommissaris Dombrovskis en zijn Amerikaanse evenknie Katherine Tai bereikten de doorbraak terwijl de EU-presidenten Von der Leyen (Commissie) en Michel (Raad) met hún Amerikaanse evenknie, Joe Biden, op wel 40 verschillende terreinen probeerden een nieuwe EU/VS-samenwerking van de grond te tillen.

,,Met dit akkoord over Boeing/Airbus hebben we een belangrijke stap gezet naar de oplossing van het langst durende handelsgeschil in de geschiedenis van de WTO”, aldus Von der Leyen. ,,Ik ben blij dat na intensief werk van beide kanten ons trans-Atlantische partnerschap weer op kruissnelheid begint te komen. Deze nieuwe geest van samenwerking laat zien dat we ook andere problemen tot wederzijds voordeel kunnen oplossen.” Volgens Dombrovskis sparen de twee luchtvaartreuzen er al meteen miljarden mee uit.

Klimaat en coronabestrijding

De twee blokken besloten ook tot nauwe samenwerking op klimaat en coronabestrijding. Voor klimaat komt er een ‘actiegroep’ die concrete voorstellen uitwerkt ter invulling van het Parijsakkoord (maximaal 2, liefst 1,5 graad temperatuurstijging). Samenwerking tussen de twee blokken waar het gaat om export en productie van coronavaccins – inclusief kennisoverdracht en de bouw van productiecapaciteit ter plaatse – moet ertoe leiden dat tegen eind volgend jaar twee derde van de wereldbevolking zal zijn gevaccineerd.

Quote We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar we delen wel dezelfde waarden Ursula von der Leyen

Ook komt er een nieuwe handels- en technologieraad om handelsbarrières tegen te gaan en te zorgen dat de twee blokken mondiaal normen en standaarden blijven dicteren. Ze werken ook samen verder aan bestrijding van belastingvlucht en de hervorming van de wereldhandels- en Wereldgezondheidsorganisatie. In hun buitenlands beleid gaan ze zich beiden nadrukkelijker manifesteren als verdedigers van rechtsstaat en democratie. ,,We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar we delen wel dezelfde waarden”, aldus Von der Leyen. ,,In onze strijd voor democratie zijn we één.”

Luchtvaartakkoord

De kern van het vooral door Europa fel nagestreefde luchtvaartakkoord is dat de belangrijkste handelsverantwoordelijken van de twee blokken voortaan afspraken maken over financiering van hun luchtvaartindustrie, en dat ze samen de niet-marktconforme praktijken van derde landen (lees: China) aanpakken. Over de financiering van R&D beloven ze volledige openheid, en waar die het gevolg is van volledige overheidsfinanciering, moeten de resultaten binnen de grenzen van de wet ‘breed beschikbaar’ komen.

Beëindiging van het luchtvaartgeschil en de straftarieven waren de twee belangrijkste onderwerpen die moesten worden geregeld tijdens het eerste Europees-Amerikaanse overleg sinds Biden president is. Op het ook belangrijke staal- en aluminiumdossier lijkt nog niet veel voortgang geboekt, maar de straftarieven zijn voorlopig weg en dat – aldus Von der Leyen - geeft ruimte om een echte oplossing uit te werken.