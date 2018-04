EU houdt vast aan kerndeal met Iran

Goeroe met miljoenen volgelin­gen krijgt levenslang voor verkrach­ting

13:56 De 77-jarige Indiase goeroe Asaram Bapu is door een rechtbank in India tot levenslang veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarige volgelinge in 2013. Twee andere personen kregen in dezelfde zaak twintig jaar celstraf. De goeroe heeft miljoenen volgelingen.