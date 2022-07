EU-import Russisch gas al één derde lager, Brussel houdt rekening met nieuwe afsluitingen

De Europese Commissie komt binnen enkele weken met een noodplan dat onder meer regelt hoe de lidstaten hun onderlinge solidariteit moeten regelen en het schaarse gas in de komende cruciale winter moeten verdelen als er een echte crisissituatie ontstaat. ,,De coronapandemie was een les. In het begin zagen we egoïsme, protectionisme, gesloten grenzen. Daarna kozen we een gezamenlijke aanpak en ging het beter”, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmorgen in een debat met het Europese Parlement.



Ze pleitte vurig voor een versnelde overgang op duurzame bronnen. ,,Het klimaat wacht niet tot de oorlog in Oekraïne voorbij is, kijk maar naar de grote droogte die we net hebben gehad.” Maar net zo belangrijk: ,,Als we blijven concurreren rond de beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen stijgen de prijzen nog verder en blijven we Poetin in de kaart spelen.”



In de optiek van Brussel is de komende winter de laatste dat Rusland gas als oorlogswapen kan inzetten, de winter daarna zal Europa al een stuk zelfvoorzienender zijn.