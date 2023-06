EU-landen bereiken akkoord om migratie onder controle te krijgen

De 27 EU-landen hebben donderdagavond een akkoord bereikt over migratie. Dat heeft het Zweedse voorzitterschap van de vergadering van de ministers van migratie zojuist bekend gemaakt. Wat er precies is afgesproken, moet later vanavond blijken.

Wel is bekend dat alleen Hongarije en Polen hebben tegengestemd.

De landen zaten de hele dag al dichter bij een migratiedeal dan de afgelopen jaren, maar de discussie zat vast op de vraag hoe humanitair een vernieuwd Europees asielbeleid moet worden. Met name Duitsland wilde garanties, die volgens de zuidelijke lidstaten, waar het merendeel van migranten aan land komt, onwerkbaar zijn.

Nederland, aanwezig in de persoon van staatssecretaris Van der Burg, stond dichter bij Italië. De Duitse regering is in de woorden van een EU-diplomaat ‘in de ban van de Groenen’, de tweede coalitiepartij.

De EU heeft al sinds de jaren negentig afspraken over migranten, maar die werken in de praktijk niet meer. Volgens deze zogeheten Dublin-regels moet het land waar iemand als eerste binnenkomt de asielprocedure afhandelen. Alleen: Dat zijn in de praktijk bijna altijd de landen aan de Middellandse Zee. En die kunnen de toestroom niet aan. Daarom laten zij migranten soms ongehinderd doorreizen naar het noorden, wat met name in Nederland en België tot een opvangcrisis en politieke spanningen leidt.

De gesprekken over een oplossing zaten jarenlang vast, maar zijn de laatste weken in een stroomversnelling geraakt. Het Europees Parlement is dit voorjaar akkoord gegaan met voorstellen van de Europese Commissie, maar de lidstaten moesten onderling bepalen wat zij ervan vonden. Daarna kunnen zij pas met het parlement het akkoord finaliseren. De kern: strengere controle aan de buitengrenzen, de ‘kansloze’ asielzoekers er daar al uithalen, en een eerlijker verdeling van de rest over de verschillende landen.

Over die strengere controle is iedereen het eens. De discussie spitste zich donderdag nog toe op de versnelde ‘grensprocedure’ die gaat gelden voor migranten met nationaliteiten wier aanvraag in 80 procent van de gevallen wordt afgewezen. Daarvoor worden aan de buitengrens van de EU gesloten centra ingericht. De migranten kunnen dan, als ze inderdaad geen recht hebben op asiel, binnen drie maanden worden teruggestuurd.

Duitsland wilde, net als een deel van de Tweede Kamer, dat gezinnen en alleenreizende kinderen van deze procedure worden uitgezonderd. Maar Italië, en ook de Nederlandse regering, vreest dat gezinnen dan nog vaker hun kinderen vooruit sturen, en dat jongvolwassen mannen zich voordoen als kinderen. Als compromis werd donderdag over een leeftijdsgrens van 14 jaar gesproken. Dan kunnen ‘echte’ kinderen worden gespaard, terwijl jongens van 17 of 18 uit, zeg, Marokko toch sneller worden geweerd.

Duitsland wilde ook dat de definitie van een veilig land waarnaar mensen na die versnelde procedure kunnen worden teruggestuurd, nauw wordt geformuleerd. Er moet een band zijn: hun eigen land of ergens waar familieleden wonen. Italië en de andere ‘frontlijn’ landen willen dat juist ruim formuleren: als een migrant veilig door bijvoorbeeld Turkije of Tunesië is gereisd, zijn die landen ook een geschikte bestemming. Anders blijft Italië met die mensen zitten.

Terwijl Duitsland onder druk werd gezet, werden donderdag ook manieren besproken om Italië tegemoet te komen. Voor migranten die tot de gewone procedure worden toegelaten, zoals vluchtelingen uit Syrië, komt een verdeelsleutel (Nederland 4,95 procent). Daarover is al overeenstemming. De overname van een vluchteling kan worden afgekocht: de prijs die nu op tafel ligt is 20.000 euro per hoofd. Maar dit bedrag zou met 1000 of 2000 euro omhoog kunnen, zoals een EU-diplomaat zei.

Dan was er nog de kwestie van de migranten die illegaal doorreizen van het ene EU-land naar het andere, meestal vanuit het zuiden naar het noorden. De termijn waarin het land van aankomst verantwoordelijk blijft voor de opvang, en waarnaar mensen dus volgens de Dublin-regels kunnen worden teruggestuurd, staat in het voorstel op twee jaar. Die zou korter kunnen worden.

De discussies donderdag waren complex en technisch. Intussen werd ook met een schuin oog gekeken naar Rome, waar premier Meloni de Duitse bondskanselier Scholz ontving. En naar Tunesië, waar Meloni, Commissievoorzitter Von der Leyen en premier Rutte zondag op bezoek gaan. Een zogenoemde Tunesië-deal, waarbij dat land geld krijgt in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen, zou de instroom kunnen beperken. En dat zou het maken van tegemoetkomingen al eenvoudiger maken, zoals een diplomaat zei. Om 20.40 uur werd bekend gemaakt dat er een deal was. Nu moeten de landen nog in de slag met het Europees Parlement, maar dat is op dit dossier naar verwachting eenvoudiger dan de onderlinge overeenstemming was.