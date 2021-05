EU: Later dit jaar solide groei, vaccinatiecampagnes beginnen vruchten af te werpen

De vaccinatiecampagnes beginnen hun vruchten af te werpen, beperkende maatregelen kunnen beetje bij beetje worden opgeheven en in de tweede helft van dit jaar begint ook het herstelplan van in totaal 750 miljard euro effect te sorteren, aldus de Italiaan. Dat maakt dat de Commissie nu aanzienlijk optimistischer is dan in haar vorige prognose, die in februari werd gepubliceerd. De cijfers variëren per lidstaat, maar aan het eind van volgend jaar, ook dankzij flinke impulsen uit het herstelplan, zitten alle lidstaten weer op een pre-crisisniveau.