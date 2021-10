EU-leiders willen onderzoek naar functioneren energiemarkt

man opgepakt Passagiers filmen verkrach­ting in metro VS en grijpen niet in, politie woest: ‘Dit is walgelijk’

20 oktober Wel uit sensatiezucht met je mobieltje filmen, maar niet de politie bellen. De politie in Philadelphia is woest op reizigers die weigerden in te grijpen toen een vrouw naast hen in de metro werd verkracht. In plaats van te helpen grepen de passagiers naar hun telefoon en maakten ze filmpjes van het schokkende tafereel. De autoriteiten nemen de zaak hoog op en zijn een onderzoek gestart naar de filmers, die mogelijk strafrechtelijke vervolging riskeren.