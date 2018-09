EU-parlement start zwaarst mogelijke strafprocedure tegen Hongarije

Artikel 7

Ook wel ‘de nucleaire optie’ genoemd. Het is een Europese noodrem voor EU-landen die de Europese waarden uithollen. Uiteindelijk kan die ertoe leiden dat een land niet meer mag meestemmen. Eerst moet het parlement het er met twee derde meerderheid over eens zijn dat er iets ernstigs aan de hand is. Dan is het aan de Europese Raad van regeringsleiders (met daarin ook premier Rutte) om zich uit te spreken. Zij moeten het unaniem eens zijn over het inzetten van de artikel 7-procedure. Of dat in dit geval gaat lukken, is maar zeer de vraag. Een belangrijke bondgenoot van Hongarije is Polen, en dat laat Orbán nooit vallen. Tegen dat land loopt al een artikel 7-procedure om ongeveer dezelfde redenen als Hongarije. Ze hebben elkaars steun dus keihard nodig.