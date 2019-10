EU-parlement wil sancties tegen Turkije ondanks plan voor veiligheidszone Noord-Syrië

In een resolutie vragen de parlementariërs ook economische sancties te overwegen tegen Turkije en handelsvoordelen voor Turkse landbouwproducten op te schorten. Het parlement veroordeelt de Turkse militaire interventie ten sterkste, en pleit voor de instelling van een veiligheidszone in het noorden van Syrië onder toezicht van de Verenigde Naties. Het parlement verwerpt de Turkse plannen om ‘een zogenaamde veiligheidszone’ aan de noordoostelijke grens in te stellen en vreest dat het tijdelijke staakt-het-vuren van Turkije en de Verenigde Staten kan leiden tot een ‘gelegaliseerde Turkse bezetting’ van deze zone. Ook wijst het parlement op het gevaar van een heropleving van IS gezien de berichten over honderden ontsnapte Syriëstrijders.

Sancties VS ingetrokken

Trump, die Turkije ruim een week geleden economische sancties oplegde na inval in Noord-Syrië, heeft vertrouwen in de toezegging van de Turkse president Erdogan. Zijn regering was met de Verenigde Staten een pauze overeengekomen in het Turkse offensief. De Koerden kunnen zich daarin terugtrekken. Die pauze eindigde gisteren, maar is door Turkije en Rusland met zes dagen verlengd.



Turkije wil de Syrisch-Koerdische milities, die nauw met de VS samenwerken in de strijd tegen terreurgroep IS, uit het grensgebied verdrijven. De Turken zijn nu met de Russen overeengekomen samen een ‘terreurvrije zone’ in het noorden van Syrië, nabij de Turkse grens, te zullen instellen en samen te bewaken. Beide landen zullen patrouilles uitvoeren in de 10 kilometer brede landstrook.