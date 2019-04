EU-president: Britten zijn er op 30 juni zeker nog niet uit, geef ze langer de tijd

EU kan brexitdeal ‘verbeteren’, maar heeft concreet plan van May nodig

12:27 De EU is bereid binnen uren of enkele dagen de politieke verklaring over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk ‘te verbeteren’. De 27 EU-leiders hebben echter wel een tijdlijn en routekaart nodig om het door premier Theresa May gevraagde brexituitstel te kunnen toestaan.