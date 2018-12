EU tegen Britten: wat willen jullie nou eigenlijk?

De Europese Commissie (EC) is niet van plan opnieuw te onderhandelen over de tekst van het brexit-akkoord. Dat hebben de 27 Europese staatshoofden de Britse premier Theresa May donderdagavond in Brussel duidelijk gemaakt op de eindejaarstop.

May was naar Brussel gekomen in de hoop op handreikingen van haar Europese collega’s. Nadat ze eerder deze week een vertrouwensstemming in haar eigen partij overleefde, had ze aan de vooravond van de top ook al diverse Europese leiders bezocht om te kijken of er nog ruimte is in de afspraken rond het Britse vertrek uit de EU.

,,Laat ons de handen ineen slaan om dit akkoord goedgekeurd te krijgen in het belang van onze volkeren”, zei May tegen de EU-leiders. ,,Vandaag vraag ik jullie om mijn oordeel te vertrouwen dat het pakket dat ik omschreef ons akkoord de grootste kans op succes geeft.”

Geen nieuwe onderhandelingen

Op de afsluitende persconferentie zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker echter dat de EU vooral niet de indruk wil wekken dat er opnieuw onderhandeld kan worden over het brexit-akkoord. De tekst ,,is niet open voor nieuwe onderhandelingen’’, staat er letterlijk in de verklaring geschreven.

Juncker leek oprecht geïrriteerd over de houding van de Britten. ,,Onze Britse vrienden moeten ons zeggen wat ze willen, in plaats van ons altijd te laten zeggen wat wij willen”, aldus Juncker. Ook verschillende Europese leiders zouden zich geërgerd hebben aan het feit dat May ondanks haar vraag om garanties niet duidelijk kon zeggen wat ze precies verwachtte. Juncker wil de komende weken duidelijke antwoorden van Londen.

Volledig scherm Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. © AP

Ierse grens

May kreeg van de EU wel de schriftelijke bevestiging dat de Ierse ‘backstop’ per definitie een tijdelijk karakter heeft. De ‘backstop’ behelst dat het Verenigd Koninkrijk en de EU een douane-unie zullen vormen als er eind 2020, wanneer de transitieperiode na de brexit afgelopen is, geen (handels)akkoord overeengekomen is dat een harde grens vermijdt. Zo’n douane-unie is precies wat veel Britse parlementsleden willen vermijden, omdat die volgens hen juist tegen de geest van de brexit ingaat.

Volgens premier Mark Rutte bestaat er ,,een grote mate van wantrouwen’’ in het Lagerhuis over de ‘backstop’, een soort verzekeringspolis dat er na de brexit tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland geen harde grens komt. Zolang er geen nieuw handelsakkoord tussen Londen en Brussel is, blijft Noord-Ierland in feite binnen de douane-unie met de EU. Veel Britten zijn bang dat deze status permanent zal blijken. Rutte vindt die zorgen ,,onterecht’’.

May wilde van de 27 EU-landen de garantie krijgen dat de ‘backstop’ geen ‘val’ is waaruit de Britten niet meer kunnen ontsnappen. Maar meer dan de verduidelijking dat de ‘backstop’ gedesactiveerd zal worden zodra een Brits-Europees handelsakkoord met aandacht voor de Ierse grens het levenslicht ziet, kreeg de Britse premier niet.

Opvallend is dat in vergelijking met de ontwerpverklaring die woensdag circuleerde, enkele belangrijke passages zijn weggevallen. Zo schrijven de leiders niet dat ze willen onderzoeken of er nog verdere garanties kunnen worden geboden.

Voorbereidingen voor ‘no deal’