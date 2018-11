EU-top over brexitakkoord gaat definitief door

Britse minister van Financiën: Deal is economisch minst schadelij­ke brexit

12:26 Het akkoord tussen de EU en de Britten over de brexit is de minst schadelijke optie voor de Britse economie. Dit zei de Britse minister van Financiën, Philip Hammond, vandaag. ,,Deze deal is voor onze economie de minst schadelijke manier om de EU te verlaten".