EU wil wereldwijd verbod op verkoop martelwerktuigen

,,Vandaag de dag kan je van alles op internet kopen. Knuppels met spijkers en zelfs een gaskamer’’, zegt Malmström. ,,Je kan elektrische schokgordels kopen, speciale knuppels, materiaal of producten die alleen bedoeld zijn om mensen pijn te doen. Hun enige doel is foltering.’’ De beschikbare producten worden steeds geavanceerder. Elektroschokgordels laten bijvoorbeeld geen sporen na, waardoor het moeilijker wordt om de gebruikers ervan te bestraffen.

Europees verbod

In de Europese Unie is de handel in foltermateriaal al verboden, maar volgens Malmström werden vorig jaar tijdens een veiligheidsbeurs in Parijs toch verboden knuppels verkocht, omdat er in de EU geen expliciet verbod op de marketing van dergelijke goederen is.