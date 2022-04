‘Europa moet forse importheffing op Russisch gas en olie instellen, veel beter voor economie dan embargo’

Nederland­se jongen (14) vermist na duiktocht Maleisië, zoektocht morgen verder

Een 14-jarige Nederlandse jongen wordt samen met drie anderen vermist nadat hij was gaan duiken voor de kust in het zuidoosten van Maleisië. Er is een zoektocht ingezet, maar vanwege het slechte zicht is deze gestopt. Morgenochtend hervatten de kustwacht en de politie het zoeken, aldus lokale media.

6 april