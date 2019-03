Europa pikt geen vluchtelingen meer op per schip van Middellandse zee

Het gaat officieel om een afschaling van Operatie Sophia, een militaire operatie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee. Overeengekomen is dat er voorlopig geen schepen meer gebruikt worden bij de missie. Migranten kunnen zo niet meer uit zee worden gehaald. Europa blijft mensensmokkelaars wel vanuit de lucht in de gaten houden. Ook de Europese steun voor de Libische kustwacht blijft in stand.

De afspraken volgen op kritiek van Italië, dat niet wil dat schepen van Operatie Sophia opgepikte migranten op Italiaanse bodem afzetten zolang ze niet worden verdeeld over Europa. Het liefst ziet de Italiaanse regering dat Operatie Sophia helemaal wordt opgedoekt, maar het land stemde in december toch in met een verlening tot 1 april van dit jaar.

Monitoring

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) liet in februari dit jaar al weten ‘te hechten’ aan de operatie, onder meer omdat ‘de monitoring van de Libische kustwacht ook via Sophia loopt’. ,,Dus mocht Sophia onverhoopt niet meer door kunnen gaan, dan is onze inzet er sowieso op gericht om ervoor te zorgen dat het merendeel van de taken van Sophia, waaronder die monitoring, goed wordt gewaarborgd.’’ Hij was vanmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.