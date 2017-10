Europarlement wil speurwerk opgeblazen Maltese blogster voortzetten

Aanslag

,,Daphne stelde namens ons allemaal de lastige vragen en blééf doorzoeken'', aldus vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans, die sprak van ‘een aanslag op de Europese democratie’. De bomaanslag op Malta deed sociaaldemocratisch fractieleider Pittella denken aan die van de Siciliaanse maffia in zijn eigen land. ,,Italië heeft die strijd gewonnen met eenheid en vastberadenheid. Wij moeten diezelfde eenheid en vastberadenheid tonen.'' De Spaanse conservatief González Pons sprak met haar weduwnaar en kinderen en erkende: ,,We hebben tranen gelaten.” ,,Deze moedige vrouw stond tussen de rechtsstaat en wie die kapot wilde maken. Er liepen 42 processen tegen haar, ze had geen toegang meer tot haar eigen bankrekening. Haar tegenstanders probeerden haar al levend dood te krijgen. En wij hebben niet genoeg gedaan om haar te beschermen.'' Ook Sophie in ’t Veld (D66) sprak met haar zoons en was onder de indruk: ,,Zo wijs, zo sterk. Laten wij even dapper zijn.” Eerder op de dag nam het Parlement op aangeven van voorzitter Tajani een minuut stilte in acht.

Diverse parlementariërs kwamen met concrete voorstellen om het werk van Caruana zelf op te pakken. In ’t Veld wil snel een hoorzitting van de meest betrokken parlementscommissies (Financiën, Openbare vrijheden) over de dossiers waarmee Caruana bezig was. ,,Het gaat om witwassen, fraude, corruptie. Dat is geen Maltees, dat is een Europees probleem.”



Net als Sven Giegold van de Groenen zei zij grote problemen te hebben met de Maltese rechtsstaat. Giegold op zijn beurt: ,,De manier waarop Daphne is omgebracht zegt veel over de criminelen die ze bestreed. Bruut machtsvertoon van mensen die denken boven de wet te staan. Het is geen toeval dat de bom onder haar auto werd geplaatst en niet onder die van een rechter of politiechef. Zij bestreed de criminelen. En ze was met alles bezig: brievenbusmaatschappijen van regeringsleden, paspoortverkopen voor rijke buitenlanders, online gokken, belastingvlucht. Malta heeft zichzelf verkocht voor heel vuil geld.”



Giegold pleitte voor inzet van het net opgerichte Europees Openbaar Ministerie, een commissie-onderzoek naar de rechtsstaat, financiële ondersteuning van de familie en een Europese prijs voor onderzoeksjournalistiek met de naam van Daphne Caruana. Monica Macovei van de Conservatieve fractie zei dat het moordonderzoek wegmoet bij de Maltese regering. ,,En die regering zelf moet ook weg. Mijn moeder is gedood omdat ze in een rechtsstaat wilde leven, zei één van haar zoons op haar begrafenis.''