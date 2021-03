Europarlementariërs Hongaarse regeringspartij verlaten EVP

Recordjack­pot Euromilli­ons van 210 miljoen euro gaat naar gelukkige Zwitser

27 februari De EuroMillions recordjackpot van 210 miljoen euro is in Zwitserland gevallen, heeft de nationale loterij Swisslos van het land bekendgemaakt. De naam van de winnaar of winnares is bekend, maar Swisslos neemt pas maandag contact met hem of haar op. De geldsom wordt in een keer overgemaakt aan de geluksvogel.