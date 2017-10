Europees Parlement wil afrekenen met ‘Weinsteintjes’ in eigen huis

Volgens Europees Commissaris Cecilia Malmström heeft de hashtagcampagne #metoo een schok van bewustzijn door de wereld gejaagd. ,,Eén op elke drie vrouwen is slachtoffer, zeggen de statistieken, maar de persoonlijke verhalen zien we op #metoo. Miljoenen vrouwen die hebben geleden en probeerden de pijn te negeren. Geïntimideerd door een collega, baas, leraar, buurman of een vreemdeling in de straat.”



Europa trekt miljoenen euro’s uit voor bewustzijnscampagnes en samen met de VN miljarden om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan, aldus Malmström. ,,Maar is dat genoeg?”



Nee, vindt het Europees parlement. Resoluties waar morgen over wordt gestemd (of die nog in elkaar worden geschoven) roepen regeringen op de situatie in eigen land nauwgezet in kaart te brengen, een nul-tolerantie-beleid te hanteren en daders te straffen. ,,Vrouwen schamen zich, maar de schuldigen zijn de daders”, aldus de Spaanse Iratxe García Pérez. In ’t Veld spreekt haar mannelijke collega’s aan: ,,Vraag je af: hoe wil ik dat mijn dochter wordt behandeld?”