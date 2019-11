Europese cyberaanval op IS: ‘Terreurgroep niet meer actief op internet’

Europese instellingen en landen hebben gezamenlijk een cyberaanval uitgevoerd op soennitisch extremisme en vooral de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Onder leiding van Belgische autoriteiten is de beweging van soennitische jihadisten op het internet een zware slag toegebracht. Zo is ook het medium Amaq dat vooral als spreekbuis van IS diende, vrijwel uitgeschakeld.

Volgens een woordvoerder van het Belgische Openbaar ministerie is IS op dit moment niet meer op het internet aanwezig. De cyberaanval vond van donderdag tot en met zondag plaats en werd uitgevoerd door het Belgisch federaal parket, samen met de Europese politiedienst Europol en de Spaanse politie.

In 2018 had het Belgische federaal parket al een cyberaanval gecoördineerd op Amaq, maar toen waren het persbureau en de getroffen sites en accounts na relatief korte tijd weer actief. ,,Dat had ons enigszins verrast en daarom hebben we geprobeerd het ditmaal beter te doen”, zei de federaal parketwoordvoerder eerder vandaag. ,,Dat lijkt ook gelukt. We hebben heel wat accounts kunnen uitschakelen en een reeks websites offline kunnen halen. Ongetwijfeld zullen ze de komende dagen proberen weer de kop op te steken, maar dat zal veel tijd en middelen en geld vragen.”

‘Iets belangrijks bereikt’

De operatie die de voorbije dagen plaatsvond, was een soort follow-up-operatie, die uitgevoerd werd in samenwerking met politie- en veiligheidsdiensten van elf EU-lidstaten en met negen internetproviders. ,,We zijn erin geslaagd iets belangrijks te bereiken”, aldus de woordvoerder op een persconferentie in het Europol-hoofdkwartier in Den Haag. ,,Voor zover we weten is IS op dit moment niet meer actief op het internet en het is afwachten of en hoe snel ze weer actief zullen zijn.”

De rol van het medianetwerk van IS is niet te onderschatten, aldus de parketwoordvoerder. ,,Het is geen nieuws dat IS niet alleen actief was op het slagveld in Syrië en Irak, maar ook een gigantische strijd voerde op het wereldwijde web, onder de vorm van propaganda, gecoördineerd door het IS-medianetwerk. Propaganda die rechtstreeks te linken was aan de radicalisering van Europese onderdanen en foreign terrorist fighters. België is op dat vlak niet gespaard gebleven. Alle aanslagen die op ons grondgebied hebben plaatsgevonden, zijn opgeëist door het IS-medianetwerk.”

Meer dan 26.000 items offline