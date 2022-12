Europese gasprijs terug op niveau van begin turbulent 2022

Dankzij de hogere temperaturen daalt het gasverbruik voor verwarming en blijven de gasvoorraden op peil. Ook verbruikt de industrie tijdens de feestdagen traditioneel minder gas.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs vanochtend met 1,6 procent tot 81,68 euro per megawattuur gas. Vorige week zakte de gasprijs al met bijna 30 procent. Daarmee staat deze nu weer nagenoeg op het niveau van het begin van 2022, toen ook zo’n 80 euro per megawattuur moest worden betaald. Het is fors lager dan de pieken van circa 350 euro die eind augustus werden bereikt. Ondanks de daling is gas evenwel nog altijd een stuk duurder dan afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.

Russische inval Oekraïne

De gasprijs, die vanaf oktober 2021 al sterk begon te stijgen door lagere leveringen aan Europa door Rusland, liet dit jaar flinke schommelingen zien. Nadat in december vorig jaar een daling werd ingezet, schoot de gasprijs in februari omhoog door de Russische inval in Oekraïne. De dreiging van sancties van het Westen tegen Moskou en dreigementen van Rusland om de gaskraan dicht te draaien, zorgden voor zenuwen op de markt.

In de daaropvolgende maanden leek de gasprijs zich wat te stabiliseren door het warme lenteweer en doordat het Russische staatsgasconcern Gazprom gewoon gas bleef leveren aan Europa. Vanaf midden juni knalde de gasprijs echter weer omhoog. Dat kwam doordat Gazprom waarschuwde dat technische problemen de levering via een belangrijke gaspijpleiding naar Duitsland met 40 procent zouden kunnen verminderen.

Russische gaskraan dicht

Vanaf dat moment begon Gazprom steeds minder gas te leveren aan verschillende Europese landen en werd de Russische gaskraan bijna volledig dichtgedraaid. Europa beschuldigde Moskou daarop de gasleveringen in te zetten als wapen. In de zomermaanden ging de gasprijs gestaag omhoog tot de piek van rond de 350 euro per megawattuur in augustus. Dat kwam door zorgen dat Europese landen hun gasvoorraden niet op tijd zouden kunnen aanvullen voor de winter door het wegvallen van de Russische leveringen.

Om tekorten aan aardgas op te vangen, begonnen steeds meer Europese landen met het importeren van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Mede daardoor en dankzij het milde herfstweer wist Europa de gasopslagen te vullen. De gasprijs zal mogelijk ook nog verder dalen doordat het milde winterweer naar verwachting zal aanhouden tot de eerste week van januari.

