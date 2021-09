Europese Unie beschuldigt Rusland van cyberaanvallen

Brits ministerie lekt per ongeluk mailadres­sen Afghaanse tolken: ‘Dit kan mensen het leven kosten’

21 september Het Britse ministerie van Defensie is in verlegenheid gebracht door een datalek met de privégegevens van Afghaanse tolken. De e-mailadressen van ongeveer 250 mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen waren zichtbaar in een groepsmail, bericht de BBC.