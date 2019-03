Europese Volkspartij zet Hongaarse premier Viktor Orbán buitenspel

Fidesz mag voorlopig geen enkele EVP-bijeenkomst meer bijwonen en heeft dus ook geen stemrecht. Daarnaast mag de partij geen kandidaten voor functies meer voorstellen. De stafchef van Orbán had eerder op de dag aangekondigd dat Fidesz de EVP direct zou verlaten als de partij wordt geschorst. Maar die stap zet de partij niet.



,,Dit was een goed besluit, alle wegen voor de EVP en onze partij zijn opengebleven’’, reageerde Orbán. Hij zei dat Fidesz haar rechten vrijwillig opschort. ,,Een manier om de patstelling te doorbreken. De eenheid binnen de EVP is bewaard gebleven.’’ Maar hij is morgen niet welkom op een bijeenkomst van EVP-kopstukken voorafgaand aan de EU-top.



EVP-vicevoorzitter Esther de Lange (CDA) sprak van ‘een ongekend harde sanctie en dus een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz‘. ,,Wanneer er rode lijnen worden overschreden moeten daar consequenties aan verbonden zijn.’’



Een driekoppige EVP-commissie onder leiding van voormalig EU-president Herman van Rompuy gaat nu bekijken of Fidesz zich volgens de EVP-waarden gedraagt. Een van de eisen is dat de Central European University, die door Orbán wordt bekritiseerd, in Boedapest kan blijven opereren. Een oordeel wordt in de herfst verwacht.