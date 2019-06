Europol: IS kan in toekomst vrouwen inzetten voor aanslagen

In de propaganda van de terroristische organisatie wordt de vrouw vooral neergezet als echtgenoot van de strijder. Ook stelt IS dat ‘de offensieve jihad niet verplicht is voor vrouwen en dat de eer van de vrouw meer ligt in het produceren van nieuwe jihadisten dan in het zelf een strijder zijn’. ,,Maar vanaf eind 2017 heeft IS ook vrouwen expliciet opgeroepen te strijden en die strijd voor vrouwen gelegitimeerd”, aldus de politieorganisatie in een vanochtend gepubliceerd rapport.



Volgens Europol zijn er voorbeelden van vrouwen die bereid zijn geweld te plegen als hun ideologie het toelaat. ,,Het is nu nog niet hun rol, maar dat kan makkelijk veranderen als de organisatie er strategisch behoefte aan krijgt.” De onderzoekers wijzen daarbij ondermeer op de propaganda die IS heeft verspreid over de mujahidat, vrouwen die fysiek meevochten met de profeet. Er zijn in Europa enkele voorbeelden van verijdelde aanslagen waarbij vrouwen betrokken zouden zijn geweest.