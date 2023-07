Evacuaties in Griekenland door bosbranden, buitenlander opgepakt die het mogelijk aanstak

Met videoHet zuiden van Europa zucht onder extreme hitte en dat zal de komende dagen alleen maar erger worden. Op Sicilië en Sardinië kan het kwik richting 48 graden gaan. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene breiden bosbranden zich razendsnel uit. Zo'n 1200 kinderen moesten van zomerkampen geëvacueerd worden en een man is gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid.

Sinds het middaguur zijn bijna zeventig brandweervoertuigen en zestien blusvliegtuigen en -helikopters in actie op ruim 25 kilometer van Athene. De brand woedt in de lage begroeiing van de streek van Kouvara en wordt volgens Griekse media hevig aangewakkerd door harde windstoten. Ongeveer tweehonderd brandweerlieden en twintig soldaten zijn uitgerukt.

De bosbrand woedt op het schiereiland Attica. Uit voorzorg heeft de brandweer de evacuatie gelast van enkele badplaatsen in het zuiden van het schiereiland. ,,Het is een moeilijke brand, de wind is erg sterk”, zei een woordvoerder van de Griekse brandweer. De windsnelheden lopen op tot 60 kilometer per uur. De rookontwikkeling en de harde windstoten kunnen problemen veroorzaken voor het vliegverkeer. De Atheense internationale luchthaven ligt 10 kilometer noordelijker.

Er is volgens de brandweer een man opgepakt op verdenking van het veroorzaken van de brand. Het zou gaan om een buitenlander. Meerdere huizen en auto’s zijn door de brand verwoest.

Bij de Griekse stad Korinthe is ook een bosbrand uitgebroken, die vlak bij een woonwijk van de badplaats Loutraki woedt. Hier zijn bijna zestig blussers met steun van zeven blusvliegtuigen actief. De autoriteiten hebben er 1200 kinderen geëvacueerd uit vakantiekampen, aldus de burgemeester van Loutraki tegen tv-zender Skai. Griekenland kampt vaak met bosbranden in de lange, hete zomers.

Lees verder onder de foto's.

Volledig scherm Het vuur komt heel dichtbij huizen in Kalamaki (ongeveer 60 kilometer bij Athene vandaan). © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Hittestorm

Het zuiden van Europa gaat momenteel gebukt onder extreme hitte. In Griekenland waren zondag voor de derde dag op rij al enkele bekende archeologische bezienswaardigheden dicht tussen 11.30 en 17.30 uur, waaronder de Akropolis in Athene. De temperatuur zakte in grote delen van het land wel even onder de 40 graden, maar meteorologen waarschuwen nu al voor een nieuwe hittegolf.

Volledig scherm Zuid-Europa wacht meer extreme hitte. © Meteored Deze week zou Italië de volle laag krijgen. In het hele land ligt de temperatuur momenteel zo’n 8 graden hoger dan wat normaal is voor de tijd van het jaar. Specialisten hebben het over een heuse ‘hittestorm’, met extreem hoge temperaturen en vochtigheid. De nationale weerdienst spreekt over ‘de meest intense hittegolf van de zomer en tegelijk een van de meest intense ooit gemeten’.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft de hittewaarschuwingen aangescherpt. Het land maakt zich op voor een nieuwe week met extreem hoge temperaturen. In Rome zou het kwik dinsdag stijgen tot 43 graden Celsius in de schaduw, maar liefst 2,5 graden hoger dan het vorige record van 40,2 graden uit augustus 2007. En op Sicilië en Sardinië kan het zelfs richting 48,8 graden gaan, de hoogste temperatuur die ooit in Europa gemeten werd.

In de hittewaarschuwingen staan tien aanbevelingen om ouderen, kwetsbaren en ook dieren tegen de hitte te beschermen. Mensen moeten bijvoorbeeld tijdens de heetste momenten van de dag binnen blijven, ten minste 1,5 liter water per dag drinken en overdag afzien van inspannende lichaamsbeweging. Op televisiezenders van de nationale omroep RAI werden de aanbevelingen door lokale bekendheden voorgelezen, in de hoop dat de boodschap beter wordt ontvangen.

Volledig scherm Bij de plaats Kouvaras in Griekenland zijn vanmiddag bosbranden uitgebroken. © REUTERS

Spanje

Ook in het zuiden van Spanje is het extreem warm. Voor grote delen van het vasteland en de Balearen is waarschuwingscode oranje uitgevaardigd. Code rood voor ‘extreem gevaar’ zal vandaag van kracht zijn in Andalusië en dinsdag in Aragon, Catalonië en op Mallorca.

Zondag moesten duizenden mensen op het Canarische eiland La Palma hun onderkomen al verlaten vanwege bosbranden. De temperatuur liep er op tot ruim 40 graden. Het vuur begon zaterdag in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland, in de gemeente Puntagorda, en werd verspreid door de harde wind. De Spaanse politie vermoedt dat de bosbrand is begonnen op een nachtelijk feest in een recreatiegebied. Minstens elf huizen zijn in vlammen opgegaan, zei de president van de Canarische Eilanden Fernando Clavijo.

De meeste evacués kunnen terug naar huis, omdat de brand geen directe dreiging meer vormt. De brand is nog steeds niet onder controle, maar de brandbestrijders hebben goede hoop dat het binnen afzienbare tijd lukt de brand meester te worden, aldus plaatselijke media.

Zwitserland

Ook in het zuidwesten van Zwitserland werden enkele bergdorpen maandagavond geëvacueerd wegens bosbranden. Om hoeveel mensen het gaat, is onduidelijk. Zo'n 200 brandweermannen, politie en vrijwilligers doen er momenteel alles aan om de vlammen te doven.

Klimaat

Hoge temperaturen zijn niet ongewoon in het zuiden van Europa, maar volgens wetenschappers is er door de klimaatverandering wel sprake van meer én intensievere hittegolven. De mate waarin dit gebeurt, ligt in Europa hoger dan elders in de wereld. De voorspellingen voor deze zomer zijn erger dan vorig jaar door het weerfenomeen El Niño, dat voor het eerst in vier jaar weer opduikt.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldleiders op nu te handelen tegen de klimaatcrisis omdat op veel plekken recordtemperaturen worden gemeten. De opwarming van de aarde is geen waarschuwing, stelt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus in een tweet. ‘Het gebeurt nu.’ In veel delen van de wereld wordt maandag de heetste dag ooit voorspeld, benadrukt de WHO-leider. ‘En deze records zijn dit jaar al een paar keer verbroken. Hittegolven brengen onze gezondheid en levens in gevaar.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn steeds meer bosbranden bij de poolcirkel: hoe kan dat? Bekijk het in deze video:

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: