Ex-adviseur New Yorkse gouverneur Cuomo: ‘Hij kuste mij en stelde een potje strippoker voor’

Quote Toen ik opstond en richting de deur liep, ging hij voor me staan en kuste me op mijn lippen Lindsay Boylan Na een eerste ontmoeting met Cuomo in januari 2016, zou Boylans baas haar hebben verteld dat de gouverneur ‘een oogje’ op haar had. ,,Het was een ongemakkelijk, maar al te bekend gevoel: serieus worden genomen door een machtige man die mijn waarde aan mijn lichaam en mijn uiterlijk verbond’’, zegt ze.



Boylan werkte ruim drie jaar als economisch adviseur voor Cuomo. Volgens zijn oud-medewerker zou de gouverneur en voormalig openbaar aanklager van de staat New York in die periode ‘zijn uiterste best’ hebben gedaan om haar onderrug, armen en benen, aan te raken.



Cuomo zou haar hebben vergeleken met een van zijn ex-vriendinnen en tijdens een vliegreis - bij wijze van grap - hebben voorgesteld samen strippoker te spelen. De kus zou hij haar in 2018 hebben gegeven op zijn kantoor in New York na een een-op-een-bespreking over economische en infrastructuurprojecten.

‘Ik was in shock’

,,Toen ik opstond en richting de deur liep, ging hij voor me staan en kuste me op mijn lippen’’, vertelt Boylan. ,,Ik was in shock, maar liep door.’’ Het idee dat iemand zou denken dat ze haar positie te danken had aan de ‘verliefdheid’ van de gouverneur was voor Boylan ‘vernederender dan de kus zelf’.



In een blog op website Medium toont Doylan een screenshot van een e-mail, waarin een assistent van Cuomo Boylan voorstelt om te zoeken naar afbeeldingen van een vrouw waar de gouverneur mee gedatet zou hebben. ,,Jullie zouden wel zussen kunnen zijn’’, leest het bericht. ,,Alleen ben jij dan de knapste zus.’’



Tijdens een oudejaarsfeest in 2016 voor overheidsmedewerkers in Albany liet Cuomo haar door een assistent naar zijn kantoor roepen, waar hij haar een sigarenkist liet zien die hij kreeg van voormalig president Clinton. Cuomo werkte onder Clinton als minister van Volkshuisvesting.

Een e-mail waarin een assistent van Cuomo Boylan vergelijkt met een ex-vriendin van de gouverneur.

Sigarenkist Clinton

De affaire van president Clinton en zijn toenmalige assistent Monica Lewinsky in gedachten - over wie Clinton bekende ooit een sigaar in haar vagina te hebben gestoken - maakte de gebeurtenis voor Boylan ‘zeer ongemakkelijk’. ,,Hij raakte me niet aan’’, vertelt ze erbij.



In december twitterde Boylan over de seksuele avances van Cuomo. Ze onthulde toen geen details en ging ook niet in op interviewverzoeken. De gouverneur ontkent op zijn beurt dat hij iets ontoelaatbaars heeft gedaan. ,,Ik ben van mening dat een vrouw het recht heeft haar mening te verkondigen... maar het is gewoon niet waar.’’



Boylan kreeg in 2018 een promotie aangeboden, maar sloeg die kans aanvankelijk af omdat ze niet dichter bij Cuomo wilde werken. Ze nam de positie later echter toch aan, nadat ze toestemming kreeg om haar oude kantoor op een andere verdieping te blijven gebruiken.

Meer verhalen naar buiten

Ze nam uiteindelijk ontslag nadat ze werd beschuldigd van het kleineren van, en gillen tegen, haar medewerkers. De memo’s waarin de aantijgingen werden gedaan, lekten uit naar de pers. ‘Een poging om mijn zwart te maken’, aldus Boylan. De werkelijke reden van haar vertrek zou liggen in haar openlijke kritiek op Cuomo.



Boylan zegt dat ze met haar relaas naar buiten kwam, omdat president Biden Cuomo als mogelijke minister van Justitie zag. Met haar gedetailleerde ontboezeming over Cuomo hoopt ze dat andere vrouwen zich gesterkt voelen om ook naar voren te treden en hun verhaal te doen.



De laatste tijd komen meer verhalen naar buiten over de manier waarop Cuomo zijn macht laat gelden en wat dat met de werkcultuur op diens kantoor doet. Er zou een sfeer van seksuele intimidatie hangen, waarbij vrouwen worden gekleineerd om hun gewicht of hun liefdesleven belachelijk wordt gemaakt.



Zeker twee voormalig medewerkers van de gouverneur zouden haar later hebben toevertrouwd dat ook zij op kantoor zijn lastiggevallen, claimt Boylan. Een van hen zou ‘in constante angst’ hebben gezeten om wat er met haar zou gebeuren als ze niet op versierpogingen van Cuomo zou ingaan.

