Ex-assistent doet aangifte tegen Cuomo wegens betasting borst

Achttien orthodox-jood­se meisjes door beveili­ging meegenomen na wangedrag in vliegtuig

6 augustus Een groep van achttien passagiers is gisteren na een vlucht van Kiev naar Amsterdam door de beveiliging meegenomen op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerster van KLM. Dat gebeurde volgens haar omdat de groep zich tijdens de vlucht niet aan de coronamaatregelen van de maatschappij hield. Maar volgens de advocaat van de passagiers, volgens hem allemaal orthodox-joodse meisjes uit New York, is er ‘buitenproportioneel’ gehandeld.