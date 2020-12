Ex-medewerkers Frans themapark: ‘Showdieren werden stelselmatig mishandeld’

10 jaar later: hoe is het nu met orka Morgan?

23 juni Een uitzonderlijke situatie tien jaar geleden: een verdwaalde orka in de Waddenzee. Het gaat niet goed met het zeezoogdier: ze is verzwakt, sterk vermagerd en uitgedroogd. Ze krijgt de naam Morgan en niet veel later is ze een landelijke bekendheid. Hoe is het nu met het toenmalige ‘knuffeldier’ van Nederland?