Ex-secretaresse nazikamp (96) ondanks eerdere vlucht vrijgelaten in afwachting van haar proces

Een oud-secretaresse (96) van een concentratiekamp van de nazi’s is weer vrijgelaten in afwachting van haar proces. Dat heeft de rechtbank van Itzehoe, in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, vandaag bekendgemaakt. De vrouw zat sinds donderdag in voorlopige hechtenis nadat ze op de vlucht was geslagen vlak voor haar proces.

De rechtbank beval specifieke ‘veiligheidsmaatregelen’ voor de vrouw, maar over de exacte inhoud werd niets bekendgemaakt. De maatregelen moeten in ieder geval garanderen dat de vrouw, Irmgard Furchner, op 19 oktober voor de rechter verschijnt. Furchner verliet donderdagmorgen het verzorgingshuis waar ze woont in Quickborn, nam een taxi en verdween. De rechtbank vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit.

Stutthof

De vrouw wordt ervan beschuldigd dat ze de verantwoordelijken van het voormalige concentratiekamp Stutthof tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van 11.000 gevangenen. Furchner was stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant. Een totaal van ongeveer 65.000 gevangenen van het kamp, in de buitenwijken van het toenmalige Danzig, kwamen om, schat het officiële Duitse centrum voor onderzoek naar nazimisdaden.



Ben je als typiste medeplichtig aan de executies waarvoor je de bevelen uitgetikt hebt? Die vraag staat centraal op het proces dat afgelopen donderdag had moeten starten tegen Furchner. Zij heeft eerder meermaals getuigd op andere processen, maar heeft altijd ontkend dat zij iets wist van de gruwel die zich in Stutthof voltrok.

Rechtszaak uitgesteld

Volgens de Duitse krant Bild keek het kantoor waarin ze werkte echter uit over de gevangenenbarakken en het crematorium. En zelfs als ze alleen maar tikte wat de commandant haar dicteerde, moet ze wel op de hoogte geweest zijn van de gruweldaden die er plaatsvonden.



In een handgeschreven brief liet ze de rechtbank eerder weten dat ze niet terecht wil staan vanwege gezondheidsproblemen. Ze zou hartkwalen hebben en wilde haar advocaat het woord laten doen. Toch moest ze voorkomen, waarna ze dus spoorloos verdween. De rechtszaak is uitgesteld tot 19 oktober. Zonder aanwezigheid van de vrouw kon de aanklacht tegen haar niet worden voorgelezen.