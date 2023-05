Excentrieke oud-doelman Chilavert mislukt volledig in presidentsverkiezingen Paraguay

Vogezen Tiener die verdacht wordt van moord op Rose (5) zat eerder vast voor verkrach­ting en kwam net uit psychiatri­sche kliniek

De tiener (15) die verdacht wordt van de moord op de 5-jarige Rose in de Franse Vogezen, is vorig jaar al aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. Dat heeft de openbaar aanklager van Epinal woensdag bekendgemaakt. Het naakte lichaam van Rose werd dinsdag in Rambervillers gevonden in een vuilniszak.