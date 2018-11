Expeditie wordt onverwachts een race over de Zuidpool

Allebei zijn het enthousiaste powerlifters, Louis ‘Lou’ Rudd (49) en Colin O’Brady (33). Verder hebben ze weinig gemeen. Rudd is een Engelse beroepsmilitair, een ijzervreter die diende in Kosovo, Irak (drie keer) en Afghanistan (vier keer). Amerikaan O’Brady was zwemkampioen van de middelbare school en studeerde economie en kunst aan Yale University in New Haven. Hij deed triatlons voor de lol.



Rudd leerde relativeren na de dood of verminking van kameraden tijdens missies in Afghanistan en Irak. O’Brady moest opkrabbelen na een ernstig auto-ongeluk tijdens een vakantie in Thailand.



Twee bijters met karakter, twee producten van hun generatie ook. De Amerikaan wil onderweg zijn 60.000 volgers op Instagram entertainen als er een plastic zakje uit zijn handen waait. Hij gaat er achteraan en beschrijft dat. ,,Na honderd meter maakte ik een duik in de sneeuw om het plastic te pakken. Er is niets vergelijkbaar met ongerepte natuur en mijn hart zou breken als ik het hier ook maar een klein beetje zou vervuilen.’’



Bijna nonchalant bericht O’Brady over de extra inspanning tijdens een solo-expeditie, die door toeval een race werd. Want ze kenden elkaar niet, laat staan dat ze wisten van elkaars plannen. O’Brady had in het geheim getraind voor dezelfde stunt die Rudd in april van dit jaar exclusief dacht te gaan doen. Nu riskeren dus twee mannen lijf en leden om de eerste mens te zijn die zonder motorische hulp, zonder sledehonden en zonder de trekkracht van vliegers solo de Zuidpool bedwingt.