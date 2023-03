Experiment in Indonesië: school begint om 05.30 uur, ‘goed voor de discipline’

Op tien middelbare scholen in Indonesië beginnen de lessen sinds kort 's ochtend om 05.30 uur. Het omstreden experiment is volgens de lokale gouverneur bedoeld om de discipline van de leerlingen te verbeteren. Niet iedereen is enthousiast, ouders krijgen hun kinderen doodmoe thuis.

Scholen in Indonesië beginnen sowieso al vroeger dan in Nederland, doorgaans ergens tussen 07.00 en 08.00 uur. Maar in Kupang, in het oosten van Indonesië, lopen er sinds deze maand wel heel vroeg al scholieren over straat. Sommige kinderen moeten om 04.00 uur op, zodat ze om 05.30 uur op school kunnen zijn. Het experiment, een initiatief van lokale gouverneur Viktor Laiskodat, geldt voor tien middelbare scholen. ,,Het is goed voor de werkethiek", stelt de gouverneur in een video. Volgens hem liggen middelbare scholieren rond 22.00 uur bed, dus dan kunnen ze prima om 04.00 uur op. ,,Al zal de verandering vast moeilijk zijn.”

Uitgeput

Dat laatste klopt, zegt Rambu Ata, de moeder van een 16-jarige scholiere tegen persbureau AFP. ,,Het is is heel moeilijk. Ze moet nu het huis uit als het nog pikdonker is en doodstil op straat. Ik accepteer dit beleid niet. De veiligheid van de kinderen wordt zo niet gegarandeerd.” Als haar dochter thuis komt ‘is ze uitgeput en valt ze gelijk in slaap'. Scholen in Indonesië gaan doorgaans rond 15.30 uur uit.

Behalve ouders en leerlingen zijn ook onderwijsexperts kritisch op de nieuwe schooltijden. ,,Het verbetert de kwaliteit van het onderwijs niet", zegt een lokale onderwijsexpert tegen The Guardian. Op lange termijn kan gebrek aan slaap juist gevaarlijk zijn, stelt hij. ,,Een paar uur slaap per dag kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Het kan ook voor stress zorgen.” Volgens onderzoeken is 8.30 uur de beste starttijd voor een schooldag.

De Indonesische Ombudsman heeft inmiddels aan de centrale overheid in Jakarta gevraagd om in te grijpen bij het experiment.

Volledig scherm Twee scholieren zijn door de nog donkere en stille straten van Kupang op weg naar school. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.