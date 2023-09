Expert: ‘Elon Musk is net een drugsdealer, eerst gratis satellieten aanbieden en nu eisen stellen’

Dode door noodweer in Grieken­land: na extreme droogte nu hevige regenval

Na de droogte die in Griekenland voor veel natuurbranden zorgde, wordt het land nu geteisterd door hevige regenval. In Oost-Griekenland viel zeker een dode door het noodweer, dat voor gevaarlijke situaties zorgt. Volgens Weerplaza is er daarom code rood afgegeven in vier regio’s. In elf andere regio’s geldt code oranje.