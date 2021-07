Explosie chemiepark Leverkusen: lichamen drie vermisten geborgen

Brandweer en politie hebben de lichamen van drie vermisten geborgen op de plek van de zware explosie en brand, dinsdag in het chemiepark in het Duitse Leverkusen. Daarmee komt het dodental op vijf. Er worden nog twee mensen vermist.

De leeftijden van de drie slachtoffers worden pas vrijgegeven na de definitieve identificatie, luidt het in een verklaring van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie in Keulen. Eerstgenoemde heeft een onderzoek tegen onbekenden geopend vanwege een eerste verdenking van dood door schuld en het door nalatigheid veroorzaken van een chemische explosie. De politie stelde een onderzoeksteam samen.

De ceo van Currenta, de exploitant van het chemiepark, verklaarde gisteren al dat er geen hoop meer was dat de vijf vermisten nog levend gevonden zouden worden. ,,De vermisten zijn vier Currenta-medewerkers en één van een extern bedrijf’’, verklaarde ceo Frank Hyldmar. De twee doden die dinsdag al te betreuren vielen, zijn volgens hem een Currenta-medewerker en een medewerker van een extern bedrijf. Een van hen werd levenloos op het terrein gevonden, de andere belandde zwaargewond in een ziekenhuis maar bezweek daar dinsdagmiddag aan zijn verwondingen.

Het zoeken naar de vermisten is uiterst lastig door de kracht van de explosie en grote hitte van de daaropvolgende brand in het tankpark bij de afvalverbrandingsinstallatie, dinsdagmorgen. Het zoeken naar de vermisten verloopt moeizaam omdat het terrein bezaaid ligt met brokstukken van de drie opslagtanks vol organische oplosmiddelen die in vlammen opgingen. Het gebied is daardoor moeilijk begaanbaar. Een groot deel was de afgelopen dagen niet toegankelijk vanwege een dikke laag schuim waarmee de brandweer het vuur bluste en mogelijk vrijgekomen giftige stoffen. De brandweer zette daarom ook drones in voorzien van camera’s met hoge resolutie om de vermisten op te sporen.

Giftige stoffen

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Bij de ontploffing en brand, die gepaard ging met een dikke zwarte rookwolk van enkele honderden meter hoog, raakten 31 mensen gewond. Een van hen is zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

Het ministerie voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming in de deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat ervan uit dat door de rook dioxine-, PCB- en furaanverbindingen zijn terechtgekomen in de omliggende woonwijken. In welke concentratie wordt nog onderzocht. Hoge concentraties van deze stoffen worden als kankerverwekkend beschouwd. Volgens informatie van het deelstaatministerie werden in de tanks onder andere gechloreerde oplosmiddelen opgeslagen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: