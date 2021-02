Explosief CIA-rapport: Saoedische kroonprins betrokken bij moord op Khashoggi

Publiek geheim

Feitelijk bevestigt het CIA-onderzoek wat al publiek geheim is. Er was al weinig twijfel dat kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) in 2018 betrokken was bij de dood van de kritische Khashoggi. VN-functionarissen concludeerden eerder onomwonden dat de prins organisator was van de moord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Ook een aantal Democratische Congresleden meldde al niet te twijfelen aan diens betrokkenheid.