Extra maatregelen tegen cocaïnegebruik militairen op Curaçao

De aanhoudingen zijn onderdeel van een onderzoek naar illegaal drugsgebruik onder militairen in het Caribisch gebied. Volgens Defensie is het onderzoek nog in volle gang. Naast de veertien verdachte militairen worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Defensie, dat een zero tolerance-beleid hanteert, zegt het hoge aantal verdachte militairen als ‘ernstig’ te beschouwen. ,,Militair zijn en drugs gebruiken gaan niet samen. Het is ten strengste verboden, en we doen er alles aan om dit foute gedrag tegen te gaan”, zegt Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots.