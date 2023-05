Extreemrechtse militieleider krijgt 18 jaar cel voor bestorming Capitool, hoogste straf tot nu toe

De 58-jarige Rhodes, die een ooglapje draagt en berucht is om zijn tirades, ziet zichzelf als ,,politiek gevangene”. Medestrijder Kelly Meggs, de voormalige leider van de Oath Keepers in de Amerikaanse staat Florida, kreeg 12 jaar opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de samenzwering die tot de opstand leidde.

Inmiddels zijn al meer dan duizend mensen aangeklaagd, en bijna driehonderd veroordeeld, na de aanval op het Capitool in Washington door aanhangers van de toenmalige Republikeinse president Donald Trump. Het was op 6 januari 2021 een mislukte poging de verkiezingsoverwinning van diens Democratische rivaal Joe Biden te dwarsbomen.

Trump had zijn aanhangers tijdens een toespraak kort voor de bestorming opgestookt. Hij beweerde dat zijn zege was ,,gestolen” door massaal bedrog. Bij de stormloop kwamen vijf mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De langste straf tot nu toe was 14 jaar voor een man uit Pennsylvania die de politie aanviel.