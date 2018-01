Facebook geeft betrouwbaar nieuws voorrang

Zijn bedrijf, dat meer dan twee miljard maandelijkse gebruikers kent, gaat taxatiemethodes gebruiken om te bepalen hoe integer de geleverde informatie is.

Zuckerberg liet in een post op Facebook weten dat de reorganisatie volgende week in gang wordt gezet. De News Feed gaat dan als centraal uithangbord voorrang geven aan ,,berichtgeving van hoge kwaliteit'' boven nieuws dat afkomstig is uit dubieuze bronnen.



,,Er is tegenwoordig te veel effectbejag, verkeerde informatie en polarisatie in de wereld. De sociale media stellen mensen in staat sneller dan ooit tevoren nieuws te verspreiden. Als we de specifieke problemen niet aanpakken, dan vermeerderen we ze uiteindelijk'', aldus Zuckerberg.



Hij denkt dat door de ingreep nieuws in woord en beeld op Facebook zal slinken tot 4 procent van de content. Nu is dat ongefilterd nog 5 procent.