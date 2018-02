Facebook onder vuur vanwege schietspel-demo op conventie

CPAC trekt jaarlijks conservatieven vanuit de hele VS. Op de beurs kunnen bezoekers naar toespraken en discussies met conservatieve politici en schrijvers en is ook ruimte voor bedrijven die hun producten willen promoten. De Amerikaanse wapenlobby NRA is er prominent aanwezig om vuurwapens aan te prijzen en ook president Donald Trump maakte zijn opwachting.

De beslissing van Facebook om op CPAC aanwezig te zijn lag al gevoelig, maar toen bekend werd dat in een demo van virtual reality-spelletjes ook een schietmodule zat, werd daar op sociale media door veel mensen over geklaagd. Hugo Barra, die bij Facebook verantwoordelijk is voor virtual reality, liet weten dat de module in kwestie verwijderd is. Dat had ‘uit respect voor de slachtoffers en hun families’ al eerder moeten gebeuren, aldus Barra.